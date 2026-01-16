Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zu großer Maulkorb sorgte für Fahrtausschluss

Saalfeld, Saalfeld Bahnhof (ots)

Das Nichtbefolgen einer Anweisung durch das Zugpersonal führte zu einer Anzeige.

Wegen eines Hundemaulkorbes musste eine Streife der Bundespolizei am Donnerstagnachmittag am Bahnhof in Saalfeld tätig werden.

Das Personal eines Regionalzuges hatte einen 64-Jährigen gebeten, die Bahn beim Halt in Jena-Paradies zu verlassen. Grund hierfür war die Einschätzung, dass der Maulkorb des mitreisenden Hundes zu groß und zu locker sei. Der Aufforderung ist der Deutsche nicht nachgekommen. Zusammen mit seiner Frau und der tierischen Begleitung erfolgte entgegen der Weisung die Weiterfahrt nach Saalfeld.

Auf Grund der Gegebenheiten wurde Strafantrag gestellt, weshalb die Bundespolizisten eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch aufnahmen.

