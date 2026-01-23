PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Kein Ticket, kein Benehmen, keine Weiterfahrt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Um Unterstützung der Bundespolizei hat das Servicepersonal eines Schnellfahrzuges am Donnerstagmorgen gebeten.

Bei der Ticketkontrolle in einem ICE auf der Fahrt von Nürnberg nach Erfurt fielen zwei Männer auf, die ohne Fahrschein unterwegs waren. Zudem soll einer der beiden das Personal beleidigt haben.

Beim Halt des Zuges im Erfurter Hauptbahnhof unterstützten Streifen der Bundespolizei die Mitarbeitenden der DB AG bei der Personalienfeststellung für Regulierung mit dem Ticket. Zudem nahm man eine Anzeige gegen einen der auffälligen Männer auf.

Der 25-jährige Deutsche wurde auf Grund seines Verhaltens von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Sein Begleiter durfte die Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

