Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit dem Fahrrad gestürzt

Meiningen (ots)

Ein Radfahrer fuhr in den frühen Morgenstunden des Montags auf der Leipziger Straße in Meiningen. Er prallte gegen ein Verkehrsschild, stürzte und begab sich daraufhin in die Polizeiinspektion Meiningen, um Hilfe zu erhalten. Die Polizisten forderten einen Rettungswagen an, stellten bei dem Fahrer jedoch auch Alkoholgeruch fest. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Deshalb folgte neben der Behandlung auch eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Radfahrer erwartet einen Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 13:05

    LPI-SHL: Briefkasten zerstört

    Breitungen (ots) - Samstagabend gegen 20:30 Uhr warfen bislang unbekannte Täter Böller in den Briefkasten eines Wohnhauses in der Schillerstraße in Breitungen. Der Briefkasten wurde zerstört, weshalb ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0015016/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:45

    LPI-SHL: An der Ampel aufgefahren

    Wasungen (ots) - Der 41-jährige Fahrer eines Lkw bis 3,5 Tonnen fuhr Montagabend auf der Bundesstraße 19 zwischen Schwallungen und Wasungen. An einer die Fahrbahn verengenden Baustelle, an welcher der Verkehr durch eine Ampel geregelt ist, rauschte der Mann in zwei verkehrsbedingt an der roten Ampel wartetende Autos. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der Fahrer des ersten Fahrzeuges wurden leicht verletzt. Der Unfallbeteiligte im mittleren Pkw verletzte sich schwer. ...

    mehr
