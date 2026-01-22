Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Straftäter fährt der Bundespolizei direkt in die Arme

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Ein Mann dachte am Mittwochabend, dass sein Tun ohne Folgen bleibt. Da irrte er gewaltig.

Kurz vor 22:00 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt über einen Fahrgast informiert, der in einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Grimmenthal und Erfurt ohne Ticket unterwegs war.

Das Zugpersonal bat den Mann, die Bahn beim Halt in Suhl zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Reisende nicht nach. Zudem soll er sich verbal aggressiv gegenüber der Bahnmitarbeiterin verhalten haben. Im Glauben, sein Verhalten hätte wohlmöglich keine Konsequenzen, verblieb er im Zug und fuhr bis zum Erfurter Hauptbahnhof weiter.

In der Landeshauptstadt nahm ihn eine Streife der Bundespolizei direkt am Zug in Empfang. Ihm wurde eröffnet, dass gegen ihn ein Strafverfahren wegen der ticketlosen Fahrt und dem Hausfriedensbruch eingeleitet wird.

Der 25-jährige Marokkaner ist bereits in der vorherigen Nacht polizeilich in Erscheinung getreten. Er bot einem Reisenden im Erfurter Hauptbahnhof Drogen zum Kauf an, wofür er bereits angezeigt worden ist. Die für den Mann zuständige Ausländerbehörde wurde über die Taten dessen Taten informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell