Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Streifenwagen und Straßenbahn in gemeinsamer Mission - Vermisstenfall mit Happy End

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Im Getümmel des Erfurter Hauptbahnhofes hat eine Mutter am Donnerstagmittag ihr Kind aus den Augen verloren. Aufgelöst und aufgeregt hat sie die Bundespolizei aufgesucht und um Hilfe gebeten.

Mit der Personenbeschreibung ging die Bundespolizei in die Suche über. Da es den Hinweis der Mutter gab, dass der Nachwuchs in eine Straßenbahn eingestiegen sein könnte, wurden zudem die Erfurter Polizei und die Verkehrsbetriebe ebenfalls in Kenntnis gesetzt, und um Unterstützung ersucht.

Bis zum erlösenden Anruf verging keine Viertelstunde. Der Junge wurde am Urbicher Kreuz entdeckt.

Eine Polizeistreife beendete die alleinige Fahrt durch die Landeshauptstadt. Mutter und Kind wurden am Hauptbahnhof wieder zusammengebracht.

Die Mutter dankte allen Beteiligten der Landes- und Bundespolizei sowie der Verkehrsbetriebe für die gute und rasche Kommunikation untereinander sowie den schnellen Fahndungserfolg.

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt

