Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Laute Böllerei am Hauptbahnhof beendet

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Mit der Nachtruhe dürfte es für einige Erfurterinnen und Erfurter, die im direkten Umfeld des Hauptbahnhofes wohnen, am Sonntagmorgen kurz vor 5:00 Uhr vorbei gewesen sein.

Bundespolizisten nahmen sehr laute Knall- und explosionsähnliche Geräusche war. Eine Nachschau im Bahnhof und auf den Bahnsteigen blieb ohne Feststellungen.

Auf dem Bahnhofsvorplatz hingegen konnte ein 26-jähriger Mann dabei beobachtet werden, wie er mehrfach Knallkörper zündete. Die Böller gehörten zu einer verbotenen Kategorie und auch der Zeitpunkt der Knallerei kam gute drei Wochen zu spät.

Alle verbliebenen Exemplare wurden sichergestellt und der Syrer wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt. Die gefährlichen und verbotenen Knaller werden fachgerecht unbrauchbar gemacht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell