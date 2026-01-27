BPOLI EF: Gefundenes Musikinstrument möchte bespielt werden

Bundespolizeiinspektion Erfurt

Es gibt Funde, die sind nicht alltäglich.

So geschah es zum Tageswechsel vom Sonntag auf den Montag, dass der Bundespolizeiinspektion Erfurt ein mutmaßlich zurückgelassener Koffer am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt übergeben worden ist. Eine Zugbegleiterin hatte diesen beim prüfenden Gang durch eine Regionalbahn festgestellt und an sich genommen.

Nachdem die Ungefährlichkeit des Koffers überprüft worden ist, konnte die Streife der Bundespolizei diesen öffnen. Darin fanden die Beamten ein Saxophon und Notenhefte. Der Anfangsverdacht, dass es sich um eine Fundsache handeln könnte, hat sich bestätigt.

Weder der Inhalt noch eine Beschriftung des Koffers ließen in irgendeiner Form Rückschlüsse auf die Eigentumsverhältnisse zu. Gegen eine genaue Beschreibung und dem Abspielen eines Musikstückes kann das Instrument im Fundbüro der Bahn wieder in Empfang genommen werden.

Der Verlust von persönlichen Gegenständen ist für Betroffene immer ärgerlich. Dabei spielt es keine Rolle, ob man diesen vergessen hat, oder möglicherweise ein Diebstahl im Raume steht. Weg ist meist weg. Die Bundespolizei rät daher, stets einen wachsamen Blick auf das eigene Reisegepäck und mitgeführte Gegenstände zu werfen.

