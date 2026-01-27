PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Gefundenes Musikinstrument möchte bespielt werden

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Es gibt Funde, die sind nicht alltäglich.

So geschah es zum Tageswechsel vom Sonntag auf den Montag, dass der Bundespolizeiinspektion Erfurt ein mutmaßlich zurückgelassener Koffer am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt übergeben worden ist. Eine Zugbegleiterin hatte diesen beim prüfenden Gang durch eine Regionalbahn festgestellt und an sich genommen.

Nachdem die Ungefährlichkeit des Koffers überprüft worden ist, konnte die Streife der Bundespolizei diesen öffnen. Darin fanden die Beamten ein Saxophon und Notenhefte. Der Anfangsverdacht, dass es sich um eine Fundsache handeln könnte, hat sich bestätigt.

Weder der Inhalt noch eine Beschriftung des Koffers ließen in irgendeiner Form Rückschlüsse auf die Eigentumsverhältnisse zu. Gegen eine genaue Beschreibung und dem Abspielen eines Musikstückes kann das Instrument im Fundbüro der Bahn wieder in Empfang genommen werden.

Der Verlust von persönlichen Gegenständen ist für Betroffene immer ärgerlich. Dabei spielt es keine Rolle, ob man diesen vergessen hat, oder möglicherweise ein Diebstahl im Raume steht. Weg ist meist weg. Die Bundespolizei rät daher, stets einen wachsamen Blick auf das eigene Reisegepäck und mitgeführte Gegenstände zu werfen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 16:28

    BPOLI EF: Reisende ohne Ticket gibt sich als Detektivin aus

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Wegen einer ticketlosen Reisenden mussten Bundespolizisten am Sonntagmittag am Erfurter Hauptbahnhof eingreifen. Das Zugpersonal hatte vorab gemeldet, dass in einem Schnellzug zwischen Leipzig und Erfurt eine Frau ohne Fahrkarte reisen würde und diese von der weiteren Beförderung ausgeschlossen werden solle. Die 55-jährige Deutsche gab beim Halt in Erfurt an, Detektivin zu sein und ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:38

    BPOLI EF: Laute Böllerei am Hauptbahnhof beendet

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Mit der Nachtruhe dürfte es für einige Erfurterinnen und Erfurter, die im direkten Umfeld des Hauptbahnhofes wohnen, am Sonntagmorgen kurz vor 5:00 Uhr vorbei gewesen sein. Bundespolizisten nahmen sehr laute Knall- und explosionsähnliche Geräusche war. Eine Nachschau im Bahnhof und auf den Bahnsteigen blieb ohne Feststellungen. Auf dem Bahnhofsvorplatz hingegen konnte ein ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 12:54

    BPOLI EF: Gleise sind Tabuzonen

    Gera, Gera Hauptbahnhof (ots) - Eine Streife der Bundespolizei konnte aus einem Zug heraus beobachten, wie ein Mann sich am Hauptbahnhof Gera am Donnerstagnachmittag in die Gleise begeben hat. Umgehend wurden die Kollegen aus dem örtlichen Bundespolizeirevier in Kenntnis gesetzt. Die heraneilenden Beamten konnten den beschriebenen Mann ebenfalls dabei beobachten, wie er den Gleisbereich wiederholt betreten hat. Befragt nach dem Motiv für sein lebensgefährliches Verhalten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren