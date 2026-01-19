Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Feuerwehr Ludwigshafen löscht zwei Brände

Ludwigshafen (ots)

(MS) Am 19.01.2026 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu zwei Bränden alarmiert. Um 14:23 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem gemeldeten Gebäudebrand in die Lindenstraße nach Ludwigshafen-Maudach alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es auf einer Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses. Die Brandbekämpfung wurde umgehend eingeleitet. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Teile der Dachkonstruktion mussten geöffnet werden um Glutnester zu löschen. Das Wohngebäude wurden im Anschluss kontrolliert. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr wieder in Ihre Wohnungen zurück. Noch während der laufenden Aufräumarbeiten wurde die Feuerwehr um 15:39 Uhr zu einem weiteren Einsatz alarmiert. In einem Pflegeheim im Stadtteil Hemshof hatte eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Einsatzkräfte löschten dort einen Brand in einem Patientenzimmer. Im Anschluss wurde der betroffene Bereich mit Lüftern entraucht. Eine Person wurde bei dem Brand verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 39 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die freiwillige Feuerwehr Maudach, Ruchheim und Oppau, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell