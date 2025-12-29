Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand in Ludwigshafen-Oggersheim

Ludwigshafen (ots)

(BS) Am 29. Dezember 2025, gegen 18:30 Uhr, wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand in die Bertolt-Brecht-Straße im Stadtteil Oggersheim gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Vollbrand einer Wohnung und des dazugehörigen Balkons, im Erdgeschoss des Wohnhochhauses vor. Der Brand hatte bereits auf den Balkon der Nachbarwohnung übergegriffen und drohte dort sich in die Wohnung auszubreiten. Die Bewohner konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte führten die Brandbekämpfung von außen und im Innenangriff durch. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass es zu keiner Ausdehnung auf weitere Gebäudebereiche kam. Ein Bewohner und eine weitere Person wurden vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Wohnung, sowie die benachbarte Wohnung sind nicht mehr bewohnbar.

Der Einsatz war gegen 20:45 Uhr beendet.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 25 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen, der organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, der Rettungsdienst und die Polizei.

Während des Einsatzes musste die Feuerwehr zu zwei weiteren Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Der Stadtschutz wurde über die Zeit des Einsatzes durch die Freiwillige Feuerwehr Oppau sichergestellt.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell