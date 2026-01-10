Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Kellerbrand im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof

Ludwigshafen (ots)

(MS) Am 10.01.2026 um 01:14 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem gemeldeten Kellerbrand in die Mottstraße nach Ludwigshafen-Hemshof alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses mit angeschlossenem Verkaufsmarkt im Erdgeschoss. Auf Grund des Brandes hatte sich der Rauch bereits im Gebäude ausgebreitet. Die Brandbekämpfung wurde umgehend eingeleitet. Ein Bewohner wurde leicht verletzt und wurde durch den anwesenden Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Brand im Keller konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Das Wohngebäude und der Verkaufsmarkt wurden im Anschluss kontrolliert und umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen mit mobilen Lüftern eingeleitet. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr wieder in Ihre Wohnungen zurück. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 22 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die technischen Werke Ludwigshafen und die Polizei. Noch während der laufenden Entrauchungsmaßnahmen wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz alarmiert. In einem größeren Wohnkomplex im Stadtteil Oggersheim hatte eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Dieser Einsatz wurde von den noch einsatzbereiten Einheiten der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen abgearbeitet.

