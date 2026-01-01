PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Silvesterbilanz Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(JD) Insgesamt 41 Feuerwehreinsätze wurden am Silvestertag bis in die frühen Morgenstunden des Neujahrtages im Stadtgebiet Ludwigshafen gezählt. Es kam bei den Einsätzen zu keinen Personenschäden und keinen größeren Sachschäden. Im Wesentlichen handelte es sich um Kleinbrände, bei denen Reste von Feuerwerkskörpern, Mülltonnen oder Grünflächen brannten oder Auslösungen von automatischen Brandmeldeanlagen. In drei Fällen brannten PKW.

Im Stadtteil Süd brannte es auf einem Balkon im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Durch die schnellen Löschmaßnahmen der Einsatzkräfte wurde die Brandausbreitung auf den Balkon begrenzt.

Im Stadtteil Mundenheim brannten mehrere Müllcontainer mit erheblicher Rauchentwicklung. Mehrere nahestehende PKW wurden beschädigt. Der Brand wurde mit zwei Rohren unter Atemschutz gelöscht.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Oppau, Maudach und Ruchheim sowie die Sanitätsbereitschaft des Katastrophenschutzes mit einem Rettungswagen. Insgesamt 88 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes (ggü. 39 Einsatzkräften im Alltagsbetrieb) waren in der Silvesternacht im Dienst.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen
Telefon: +49 621-58 649 290
E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de
http://www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

