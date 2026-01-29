Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwoch waren möglicherweise Taschendiebe in Lüdenscheid unterwegs. Eine 44-Jährige Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Sie hatte gegen 12.30 Uhr Geld bei der Bank abgehoben und kaufte eine Kleinigkeit in einem Discounter an der Heedfelder Straße ein. Sie packte ihre Waren ein und fuhr nach Hause. Dort suchte sie vergeblich nach der Geldbörse. Eine 62-jährige Lüdenscheiderin wurde zwischen 17 und 19.15 Uhr vermutlich im Sterncenter bestohlen. Sie hielt sich in verschiedenen Geschäften auf. Als sie nach Hause kam, stellte sie fest, dass ihr Rucksack offenstand und das Scheckkartenetui weg war. Auch sie erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

