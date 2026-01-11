Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kabeldiebstahl in Mohsldorf-Teichwolframsdorf

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Freitag den 09.01.2026 wurde der Polizeiinspektion Greiz ein Diebstahl von mehreren hundert Kilo Kabeln von einem Firmengelände in der Raasdorfer Straße in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf bekannt. Hierbei entwendeten bisweilen unbekannte Täter aus dem rückwärtigen Bereich des Firmengeländes die Kabelreste und verlud diese vermutlich in ein Fahrzeug. Hierbei entstand der Firma ein finanzieller Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit und die Ermittlungen im Umfeld durchgeführt, jedoch liegen bislang keine Hinweise auf den oder die unbekannten Täter vor. Aufgrund dessen bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche sich auf den Tatzeitraum vom 01.01. bis hin zum 09.01.2026 erstrecken. Diese werden unter Angabe der Bezugsnummer 0006973/2026, unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen. <MS>

