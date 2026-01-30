PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit fremder Bankkarte Geld abgehoben - Diebstahl aus Drogerie

Iserlohn/ Plettenberg (ots)

Nachdem ein 84-Jähriger in Iserlohn seine Debitkarte verlor, stellte er am folgenden Tag fest, das eine unbekannte Tatverdächtige in Iserlohn widerrechtlich Geld von seinem Konto abgehoben hatte. Die Frau wird auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahren geschätzt, ist Brillenträgerin, blond und schlank. https://polizei.nrw/fahndung/193435 .

Eine unbekannte Tatverdächtige wurde am 4. November dabei beobachtet, wie sie in einer Plettenberger Drogerie Kosmetika im vierstelligen Bereich entwendete. Fotos unter https://polizei.nrw/fahndung/193403 .

Wer kann Angaben zur Identität der Abgebildeten machen? Hinweise bitte an die Polizei in Iserlohn, Telefon 02371/9199-0, oder Plettenberg, Telefon 02391/9199-0, oder jede andere Dienststelle! (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

