Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kirchenfenster eingeschlagen
Nachrodt (ots)
Unbekannte haben zwischen Sonntag- und Montagnachmittag ein Fenster der Lennekirche an der Hagener Straße eingeschlagen. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. (cris)
