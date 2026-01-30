POL-MK: Kirchenfenster eingeschlagen

Iserlohn/ Plettenberg (ots) - Nachdem ein 84-Jähriger in Iserlohn seine Debitkarte verlor, stellte er am folgenden Tag fest, das eine unbekannte Tatverdächtige in Iserlohn widerrechtlich Geld von seinem Konto abgehoben hatte. Die Frau wird auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahren geschätzt, ist Brillenträgerin, blond und schlank. https://polizei.nrw/fahndung/193435 . Eine unbekannte Tatverdächtige wurde am 4. ...

mehr