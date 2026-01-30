Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Altleiderdiebstahl - Mann im Kofferraum

Iserlohn (ots)

Zwei Personen holten am Donnerstag an der Handwerkerstraße Kleidung aus einem Altkleidercontainer. Bevor die Polizei eintraf, konnte sich ein Mann auf einem Fahrrad entfernen, die andere Person versteckte sich vor der Polizei. Die Polizeibeamten entdeckten die 66-Jährige und nahmen ihr zwei Tüten mit Altkleidern ab. Eine Nahbereichsfahndung nach ihrem Begleiter verlief negativ.

Eine Frau an der Untergrüner Straße wurde heute Morgen kurz vor 4 Uhr durch laute Geräusche und Stimmen auf der Straße wach. Als sie aus dem Fenster, sah sie einen Mann im Kofferraum des Familienautos und weitere Personen neben dem Wagen. Sie klopfte an die Fensterscheibe, worauf die Personen flüchtete. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung entdeckte eine Polizei streife einen Mann, auf den die Beschreibung der Person im Kofferraum passte. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines Diebstahls aus Kraftfahrzeugen ermittelt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell