Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebe - Schäden an Pkw - Kleinkraftrad kurzgeschlossen

Hemer (ots)

Unbekannte haben Metall aus einer Fabrikhalle an der Mendener Straße gestohlen. Zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 6.50 Uhr, hebelten sie eine Tür auf, demontierten eine Überwachungskamera und transportierten Rohmaterial und Metallschrott ab. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

An der Steinert wurde am Donnerstag zwischen 14 und 23.45 Uhr eine Fensterscheibe eines parkenden schwarzen Citroen Berlingo eingeschlagen. Am Hadamareplatz wurde am Mittwoch zwischen 16 und 16.30 Uhr ein blauer Golf an der Beifahrerseite zerkratzt.

Zeugen meldeten der Polizei heute Morgen kurz nach 4.30 Uhr, dass ein kaputtes Kleinkraftrad auf der Straße Bautenheide liege. Das Gefährt wurde kurgeschlossen. Die Polizei ermittelte den Halter und informierte ihn über den Fund. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell