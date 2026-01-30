PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebe - Schäden an Pkw - Kleinkraftrad kurzgeschlossen

Hemer (ots)

Unbekannte haben Metall aus einer Fabrikhalle an der Mendener Straße gestohlen. Zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 6.50 Uhr, hebelten sie eine Tür auf, demontierten eine Überwachungskamera und transportierten Rohmaterial und Metallschrott ab. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

An der Steinert wurde am Donnerstag zwischen 14 und 23.45 Uhr eine Fensterscheibe eines parkenden schwarzen Citroen Berlingo eingeschlagen. Am Hadamareplatz wurde am Mittwoch zwischen 16 und 16.30 Uhr ein blauer Golf an der Beifahrerseite zerkratzt.

Zeugen meldeten der Polizei heute Morgen kurz nach 4.30 Uhr, dass ein kaputtes Kleinkraftrad auf der Straße Bautenheide liege. Das Gefährt wurde kurgeschlossen. Die Polizei ermittelte den Halter und informierte ihn über den Fund. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 11:08

    POL-MK: Kabeldiebstahl

    Halver (ots) - In Carthausen wurden eine Garagentür aufgehebelt und Kabel gestohlen. Der Ein-bruch muss erfolgt sein zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 11.45 Uhr. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:05

    POL-MK: Kirchenfenster eingeschlagen

    Nachrodt (ots) - Unbekannte haben zwischen Sonntag- und Montagnachmittag ein Fenster der Lennekirche an der Hagener Straße eingeschlagen. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:39

    POL-MK: Mit fremder Bankkarte Geld abgehoben - Diebstahl aus Drogerie

    Iserlohn/ Plettenberg (ots) - Nachdem ein 84-Jähriger in Iserlohn seine Debitkarte verlor, stellte er am folgenden Tag fest, das eine unbekannte Tatverdächtige in Iserlohn widerrechtlich Geld von seinem Konto abgehoben hatte. Die Frau wird auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahren geschätzt, ist Brillenträgerin, blond und schlank.  https://polizei.nrw/fahndung/193435 . Eine unbekannte Tatverdächtige wurde am 4. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren