POL-PDNW: PKW-Brand auf einem Feldweg neben der B39

Neustadt/Weinstraße (ots) - ... hat offensichtlich ein 34-Jähriger aus Mannheim, welcher am 11.02.2025 um 12:50 Uhr mit einem Transporter in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer fiel in den vergangenen zweieinhalb Monaten bereits zwei Mal wegen Fahrten unter Cannabiseinfluss in Erscheinung. Auch am heutigen Tag konnten Auffälligkeiten bei dem Mannheimer festgestellt ...

mehr