PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kegelbahn

Plettenberg (ots)

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in die Kegelbahn einer Gaststätte an der Ebbetalstraße eingebrochen. Sie hebelten auch im Inneren des Gebäudes diverse Türen auf. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 11:15

    POL-MK: Kabel zur Windkraftanlage gestohlen

    Schalksmühle (ots) - Unbekannte haben im Laufe der Woche die Leitung eines Windkraftrades an der Werbecke abgetrennt und samt Schacht gestohlen. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:14

    POL-MK: Prügel für Ladendetektiv - Schaukasten eingeschlagen

    Lüdenscheid (ots) - Ein 29-jähriger Mann hat am Donnerstag in einem Geschäft im Sterncenter einem Ladendetektiv Faustschläge verpasst. Der Mitarbeiter entdeckte den Mann, der eigentlich nach einem Ladendiebstahl ein Hausverbot im Sterncenter hat, gegen 12 Uhr in dem Geschäft. Als er den 29-Jährigen ansprach, holte der zum Faustschlag ins Gesicht aus. Es folgten weitere Schläge, bevor der Sicherheitsdienst dazu kam ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:13

    POL-MK: Altleiderdiebstahl - Mann im Kofferraum

    Iserlohn (ots) - Zwei Personen holten am Donnerstag an der Handwerkerstraße Kleidung aus einem Altkleidercontainer. Bevor die Polizei eintraf, konnte sich ein Mann auf einem Fahrrad entfernen, die andere Person versteckte sich vor der Polizei. Die Polizeibeamten entdeckten die 66-Jährige und nahmen ihr zwei Tüten mit Altkleidern ab. Eine Nahbereichsfahndung nach ihrem Begleiter verlief negativ. Eine Frau an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren