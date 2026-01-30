POL-MK: Einbruch in Kegelbahn

Lüdenscheid (ots) - Ein 29-jähriger Mann hat am Donnerstag in einem Geschäft im Sterncenter einem Ladendetektiv Faustschläge verpasst. Der Mitarbeiter entdeckte den Mann, der eigentlich nach einem Ladendiebstahl ein Hausverbot im Sterncenter hat, gegen 12 Uhr in dem Geschäft. Als er den 29-Jährigen ansprach, holte der zum Faustschlag ins Gesicht aus. Es folgten weitere Schläge, bevor der Sicherheitsdienst dazu kam ...

