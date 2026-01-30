Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Kegelbahn
Plettenberg (ots)
Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in die Kegelbahn einer Gaststätte an der Ebbetalstraße eingebrochen. Sie hebelten auch im Inneren des Gebäudes diverse Türen auf. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell