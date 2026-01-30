PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hörspielbox bezahlt, aber nicht bekommen

Altena (ots)

Auf der Suche nach einer gebrauchten Toniebox und Zubehör ist eine Altenaer Mutter möglicherweise an Betrüger geraten. Sie hatte ein Inserat in einem Online-Portal entdeckt und schrieb den Anbieter an. Er forderte eine Bezahlung per Echtzeit-Überweisung. Darauf ging die Altenaerin ein. Das Inserat wurde gelöscht, aber auf die Bitte um eine Sendungsnummer ging der Inserent nicht mehr ein und auch sonst kam keine Meldung mehr und kein Paket von ihm. Deshalb erstattete sie Anzeige.

Die Polizei rät bei Geschäften in den einschlägigen Online-Anzeigenmärkten, die von dem Betreiber angebotenen Bezahldienste zu nutzen. Dazu sollten sich Nutzer allerdings nur innerhalb ihres Kontos bewegen und keinesfalls auf übersandte Links oder QR-Codes reagieren. Bei der Nutzung von Bezahldiensten sollte die "Familie- und Freunde-"Funktion auch tatsächlich nur für Freunde und Familie genutzt werden. Alternativ bleibt nur die Abholung mit Barzahlung als "sichere Bezahlmethode". (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
