Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei - Mit 76 statt 30 km/h über die Volmestraße
Kierspe/ Lüdenscheid/ Werdohl (ots)
1. Messstelle Kierspe, Kölner Straße, Zeit 30.01.2026, 5:55 bis 09:15 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 675, Verwarngeldbereich 34, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 74 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Lkw, Zulassungsbehörde DO.
2. Messstelle Lüdenscheid, Worthstraße,
Zeit 30.01.2026, 10:45 bis 13:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 96, Verwarngeldbereich 19, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 53 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Werdohl, Höhenweg, Zeit 30.01.2026, 7:45 bis 12:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1711, Verwarngeldbereich 175, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 16, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 77 statt 50 km/h außerhalb, geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK, Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit.
4. Messstelle Lüdenscheid-Brügge, Volmestraße B 54, Zeit 30.01.2026, 7:25 bis 12:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1035, Verwarngeldbereich 115, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 55, Anzahl der Fahrverbote 5, Höchster Messwert 76 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
