Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei - Mit 76 statt 30 km/h über die Volmestraße

Kierspe/ Lüdenscheid/ Werdohl (ots)

1. Messstelle	Kierspe, Kölner Straße,
Zeit				30.01.2026, 5:55 bis 09:15 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		675,
Verwarngeldbereich 		34,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	4,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		74 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Lkw,
Zulassungsbehörde	DO.

2. Messstelle Lüdenscheid, Worthstraße,

Zeit				30.01.2026, 10:45 bis 13:05 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		96,
Verwarngeldbereich 		19,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		53 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	MK.
3. Messstelle	Werdohl, Höhenweg,
Zeit			30.01.2026, 7:45 bis 12:30 Uhr,
Art der Messung:	ESO,
Gemessene Fahrzeuge	1711,
Verwarngeldbereich 	175,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	16,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	77 statt 50 km/h außerhalb, geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK,
Bemerkungen		Netzwerk Geschwindigkeit.

4. Messstelle Lüdenscheid-Brügge, Volmestraße B 54, Zeit 30.01.2026, 7:25 bis 12:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1035, Verwarngeldbereich 115, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 55, Anzahl der Fahrverbote 5, Höchster Messwert 76 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

