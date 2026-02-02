Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale, Betrug und mehr

Altena (ots)

Am Sonntag zwischen 19 und 21.30 Uhr wurden an einem an der Rahmedestraße, in der Nähe der Wacholderbrücke, parkenden weißen Audi beide Kennzeichen entwendet. Der oder die Täter beschädigte dabei auch die Halterungen.

Ein 31-jähriger Mann hat am Samstagmorgen auf bzw. an der Bahnhofstraße randaliert. Kurz vor 8 Uhr lief er gestikulierend über die Bundesstraße. Der Fahrer eines Monteurfahrzeugs verlangsamte die Fahrt. Nach seinen Angaben machte der Fußgänger plötzlich kehrt, rannte auf das entgegenkommende Fahrzeug zu und begann, auf den Sprinter einzutreten. Als der Fahrer und seine zwei Begleiter ausstiegen, ging er mit geballten Fäusten auf sie zu. Gemeinsam brachten sie den Fußgänger zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dabei wehrte er sich mit Tritten. Der 31-jährige Balver unterlag starken Stimmungschwankungen, weshalb ihn die Polizeibeamten fesseln mussten. Er sagt, die Monteure hätten ihn unvermittelt angegriffen und zu Boden gebracht. Er erstattete seinerseits Anzeige gegen die 59, 46 und 32-jährigen Männer aus dem Sprinter. Er wurde leicht verletzt und von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt, lehnte aber einen Transport ins Krankenhaus ab.

Gleich der Einstieg in den Handel mit gebrauchten Waren ging schief: Kaum hatte ein 23-jähriger Altenaer am Sonntag ein Konto bei einem Online-Verkaufsportal eröffnet und ein Paar Schuhe angeboten, schon wurde er betrogen. Ein angeblicher Interessent schickte ihm einen Link, über den die Bezahlung abgewickelt werden sollte. Der unerfahrene Altenaer folgte dem Link und gab dort seine Bankdaten ein. Kurze Zeit später bemerkte er, dass ihm ein hoher Betrag vom Konto abgebucht wurde. Die Polizei warnt immer wieder davor, übersandten Links oder QR-Codes zu folgen. Die Betrüger täuschen ihre Opfer durch nachgebaute Internetseiten, die einzig und allein dazu dienen, Bankdaten abzufischen. Mit diesen Daten überweisen sich die Täter selbst Geld. Bevor die Opfer bemerken, dass sie betrogen wurden, haben die Betrüger das Geld von den in der Regel illegal eröffneten Konten abgehoben. Am besten ist es, die Bezahlung komplett über die Handelsplattform selbst abzuwickeln und alle Angaben dabei allein in dem angelegten Konto vorzunehmen. Alternativ bleiben eine persönliche Abholung und Tausch: Ware gegen Bargeld.

Der Polizei wurde am Freitagnachmittag eine Schlägerei am Markaner gemeldet. Eine 38-jährige Frau und ihr 63-jähriger Vater gerieten zwischen zwei streitende Personen. Einer der beiden, ein 38-jähriger Altenaer, soll die beiden dabei übel beschimpft und beleidigt haben. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Beleidigung auf sexueller Basis.

Am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr wurde einer Frau in einer Tankstelle an der Rahmedestraße die Geldbörse gestohlen. Sie hat an der Kasse bezahlt und ihre Geldbörse auf dem Kassentisch vergessen. Zurück im Wagen bemerkte die Frau das Fehlen des Portemonnaies und kehrte zurück in den Verkaufsraum. Doch dort war die Börse nicht zu finden. Sie wurde scheinbar von einen Person eingesteckt. (cris)

