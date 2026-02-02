Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen - Handfeste Auseinandersetzung

Appenweier, Urloffen (ots)

Ein zunächst verbal ausgetragener Streit zwischen zwei gleichaltrigen Frauen hat sich am Samstag auf einer Fastnachtsveranstaltung in Urloffen zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt und zieht nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung nach sich. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine der beiden 34-Jährigen der anderen gegen 17:45 Uhr einen Trinkbecher aus Metall ins Gesicht geworfen haben, wobei die Angegriffene eine blutende Verletzung davontrug. Überdies sei die Brille und das Smartphone der Leichtverletzten beschädigt geworden. Eine den beiden Kontrahentinnen ebenfalls bekannte Zeugin wollte schlichtend eingreifen und hat hierbei einen Schlag in den Bauch abbekommen. Sie und die Leichtverletzte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Streits dürften in persönlichen Differenzen zu suchen sein. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Polizeipostens Appenweier geführt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell