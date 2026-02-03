PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Zell-Weierbach - Brennender Bauwagen

Offenburg, Zell-Weierbach (ots)

16 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten am Montagabend gegen 19:30 Uhr einen brennenden Bauwagen auf einer Wiese bei der Saugasse an der Ecke zum Römergäßchen. Wie es zu diesem Brand kam ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

