POL-OG: Offenburg, Zell-Weierbach - Brennender Bauwagen
Offenburg, Zell-Weierbach (ots)
16 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten am Montagabend gegen 19:30 Uhr einen brennenden Bauwagen auf einer Wiese bei der Saugasse an der Ecke zum Römergäßchen. Wie es zu diesem Brand kam ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. /ti
