Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Molschleben (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr heute Morgen die L1027 von Richtung Bienstädter Warte nach Molschleben. Auf der winterglatten Fahrbahn kam der Mann von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes wurde abgeschleppt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 26.01.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Nur Sachschaden

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Mit einem Abfallentsorgungsfahrzeug befuhr ein 54-Jähriger heute Morgen den Rotehüttenweg in Richtung Eichfelder Weg. Auf der winterglatten, abfälligen Fahrbahn kam der Fahrzeugführer ins Rutschen, sodass das Entsorgungsfahrzeug zuerst querstand und fortfolgend mit einem Grundstückszaun kollidierte. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 4.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. Das Fahrzeug musste geborgen werden. (jd) ...

  • 26.01.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Aufgefahren

    Gotha (ots) - Ein 53 Jahre alter Opel-Fahrer befuhr heute Vormittag die Ohrdrufer Straße in Richtung Viadukt und musste an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt bremsen. Die dahinter fahrende 20-jährige Ford-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und konnte aufgrund der winterlichen Straßenverhältnissen nicht mehr ausreichend bremsen. Sie fuhr auf, durch die Kollision erlitt der 53-Jährige leichte Verletzungen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

  • 26.01.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Gotha (ots) - Gestern Abend wurde ein 26-jähriger Audi-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der August-Creutzburg-Straße kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest fiel positiv auf Amphetamin und Methamphetamin aus. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem waren an dem Audi falsche Kennzeichen angebracht und der PKW war nicht zugelassen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (ak) ...

