LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen
Molschleben (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr heute Morgen die L1027 von Richtung Bienstädter Warte nach Molschleben. Auf der winterglatten Fahrbahn kam der Mann von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes wurde abgeschleppt. (jd)
