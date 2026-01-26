PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gotha (ots)

Gestern Abend wurde ein 26-jähriger Audi-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der August-Creutzburg-Straße kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest fiel positiv auf Amphetamin und Methamphetamin aus. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem waren an dem Audi falsche Kennzeichen angebracht und der PKW war nicht zugelassen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

