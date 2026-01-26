LPI-GTH: Zu schnell
Eisenach (ots)
Auf der L1021, zwischen der B19 und Hötzelsroda führte die Polizei am zurückliegenden Wochenende Geschwindigkeitskontrollen durch. Die in diesem Bereich zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 632 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 157 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 115 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)
