LPI-GTH: Positiver Drogenvortest

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Sonntagmittag kam es in der Straße Lindenanger zu einem Gebäudebrand. Bei dem Gebäude handelte es sich um eine umgebaute Scheune mit Wohnung im Obergeschoss. Ein Bewohner des Hauses versuchte den Brand zu löschen, die hinzueilende Feuerwehr übernahm folgend die Löscharbeiten. Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 20.000 bis 30.000 Euro.

