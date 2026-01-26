PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Positiver Drogenvortest

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Am Sonntag wurde gegen 12.00 Uhr ein 34-jähriger VW-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Weimarischen Straße angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser scheinbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen den Mann wurde eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
