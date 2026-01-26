LPI-GTH: Gebäudebrand

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich widerrechtlich auf ein Gartengrundstück einer Kleingartenanlage in der Haarhäuser Straße. Dort drangen der oder die Täter gewaltsam in eine Gartenhütte ein und entwendeten anschließend aus einer dazugehörigen Werkzeughütte unter anderem einen Vibrationsstampfer sowie einen Rasenmäher. Der Wert des Beuteguts wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die ...

