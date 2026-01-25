Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall durch Alkoholeinfluss

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Pkw Opel die Schleusinger Straße in Stützerbach in Fahrtrichtung Manebach. Hierbei übersah er einen am Fahrbahnrand abgeparkten Pkw VW und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand - ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Er wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht; sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 38-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (jk)

