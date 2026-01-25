Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Pkw aufgebrochen

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte gleich zwei Pkw aufgebrochen, welche auf einem Parkplatz in der Ehrenbergstraße nahe Am Helmholtzring abgestellt waren. Die Heckscheiben der beiden Fahrzeuge wurden eingeschlagen und die Fahrzeuginnenräume durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0020553/2026 zu melden. (jk)

