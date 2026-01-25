LPI-GTH: Traktoranhänger kippt um - Fahrer verletzt
Bienstädt - Landkreis Gotha (ots)
Ein 56-jähriger Traktorfahrer wurde am Samstagvormittag auf einem landwirtschaftlichen Weg zwischen Bienstädt und Töttelstädt leicht verletzt. Aufgrund von Fahrbahnunebenheiten verlor der Fahrer gegen 10:50 Uhr die Kontrolle über sein Gespann. Der Traktor kam anschließend nach rechts vom Weg ab, woraufhin der mit Holzstämmen beladene Anhänger umkippte. Infolge des Unfalls wurde der 56-Jährige leicht verletzt. (ml)
