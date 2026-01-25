LPI-GTH: Traktoranhänger kippt um - Fahrer verletzt

LK Gotha (ots) - Die Beamten stellten am Freitagabend auf einem Feldweg in der Nähe von Weingarten einen BMW fest, an dem Kennzeichen eines Audi angebracht waren. Die Beamten stellten bei dem 19jährigen Fahrer die Fahrzeugschlüssel sowie die Kennzeichen sicher und leiteten ein Verfahren wegen Urkundenfälschung ein. (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

