Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährliche Fahrweise - Geschädigte gesucht

Großfahner - Landkreis Gotha (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden am Freitagnachmittag gegen 13:05 Uhr auf der Landstraße 1027 zwischen den Ortslagen Großfahner und Gierstädt von einem roten Pkw Opel und dessen 73-jähriger Fahrerin gefährdet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Pkw mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Fahrzeuge waren gezwungen Gefahrenbremsungen einzuleiten, um eine Kollision zu verhindern. Aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise stoppte die Polizei die Seniorin und untersagte ihr die Weiterfahrt. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei sucht auf diesem Wege nach Zeugen oder Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0020136/2026 an den Inspektionsdienst Gotha (Tel.: 03621/781124) zu wenden. (ml)

