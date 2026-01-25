PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährliche Fahrweise - Geschädigte gesucht

Großfahner - Landkreis Gotha (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden am Freitagnachmittag gegen 13:05 Uhr auf der Landstraße 1027 zwischen den Ortslagen Großfahner und Gierstädt von einem roten Pkw Opel und dessen 73-jähriger Fahrerin gefährdet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Pkw mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Fahrzeuge waren gezwungen Gefahrenbremsungen einzuleiten, um eine Kollision zu verhindern. Aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise stoppte die Polizei die Seniorin und untersagte ihr die Weiterfahrt. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei sucht auf diesem Wege nach Zeugen oder Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0020136/2026 an den Inspektionsdienst Gotha (Tel.: 03621/781124) zu wenden. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:11

    LPI-GTH: BMW mit Audikennzeichen

    LK Gotha (ots) - Die Beamten stellten am Freitagabend auf einem Feldweg in der Nähe von Weingarten einen BMW fest, an dem Kennzeichen eines Audi angebracht waren. Die Beamten stellten bei dem 19jährigen Fahrer die Fahrzeugschlüssel sowie die Kennzeichen sicher und leiteten ein Verfahren wegen Urkundenfälschung ein. (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:11

    LPI-GTH: Nochmal Glück gehabt

    Ohrdruf / LK Gotha (ots) - Einem Streifenteam fiel am Freitagabend in Ohrduf ein Moped auf, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war und der Sozius keinen Sturzhelm trug. Kurz bevor die Kontrolle des Mopeds beginnen sollte, bemerkte wohl der Fahrer den Streifenwagen und versuchte scheinbar auf der Straße eine "Chicago-Wende", jedoch verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, als die Räder blockierten. Das Kleinkraftrad fiel auf die Seite und rutschte mit ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:11

    LPI-GTH: Unbelehrbar

    Gotha (ots) - ...scheint ein 28jähriger VW-Fahrer zu sein, welcher bereits zum dritten Mal binnen 14 Tagen beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt wurde. Im Zuge einer Kontrolle am Samstagabend im Stadtgebiet von Gotha räumte er den Drogenkonsum am Vormittag ein und stimmte einer Blutentnahme zu. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und leiteten ein weiteres Bußgeldverfahren ein. (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren