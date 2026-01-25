Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nochmal Glück gehabt

Ohrdruf / LK Gotha (ots)

Einem Streifenteam fiel am Freitagabend in Ohrduf ein Moped auf, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war und der Sozius keinen Sturzhelm trug. Kurz bevor die Kontrolle des Mopeds beginnen sollte, bemerkte wohl der Fahrer den Streifenwagen und versuchte scheinbar auf der Straße eine "Chicago-Wende", jedoch verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, als die Räder blockierten. Das Kleinkraftrad fiel auf die Seite und rutschte mit beiden Personen über den Asphalt. Der 17jährige Fahrer und seine 18jährige Begleiterin wurden durch Abschürfungen leicht verletzt. Die Beamten stellten zudem bei dem 17jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Der anschließende Test erbrachte ein Ergebnis von 1,00 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet. (ri)

