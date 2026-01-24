LPI-GTH: Zeugen gesucht nach Aufbruch eines Kassenautomaten
Eisenach, Hinter der Mauer - Wartburgkreis (ots)
Am Freitag, den 23.01.2026, etwa gegen 23:35 Uhr betraten zwei maskierte Personen das "Parkhaus am Markt" und beschädigten die Überwachungskameras mittels Sprühfarbe. Anschließend wurde durch die unbekannten Täter der Kassenautomat beschädigt und in der weiteren Folge Bargeld aus selbigem entwendet.
Wer Beobachtungen zum Tathergang oder hinsichtlich Personen und / oder Fahrzeugen in örtlich und zeitlichem Zusammenhang mit der Tat gemacht hat wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eisenach (unter Bezugsnummer 0020389/2026) zu melden (jk)
