Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versammlung auf dem Marktplatz

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend fand auf dem Eisenacher Markt eine Versammlung mit dem Thema "Solidaritätsdemonstration für Rojava" statt. In der Spitze nahmen daran etwa 250 Personen teil. Im Laufe der grundsätzlich friedlich verlaufenen Kundgebung kam es im Nahbereich zu einer Ansammlung von 40 Personen, die teilweise syrische Flaggen vorzeigten. Gegen zehn dieser Personen mussten Platzverweise wegen unfriedlichen Verhaltens ausgesprochen werden. Es wurden sieben Strafanzeigen gefertigt, darunter fünf Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kamen Kräfte der Landespolizeiinspektion Gotha und der Bereitschaftspolizei Thüringen zum Einsatz. (ah)

