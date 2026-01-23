LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Nachmittag gegen 16:00 Uhr kam es auf der Landstraße 1016 zwischen Stregda und Neukirchen zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Honda-Fahrerin kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild. Ihre Fahrt endete im Straßengraben. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und medizinisch versorgt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden und musste abgeschleppt werden. (ak)
