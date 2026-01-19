Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Reihenmittelhauses +++ ein Bewohner schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Brand auf der Terrasse eines Reihenmittelhauses in der Hohensteiner Straße ist am Sonntag, 18. Januar 2026, gegen 18:05 Uhr, ein Mann schwer verletzt worden.

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein Tischräucherofen auf dem Terrassentisch in Brand und löste ein Feuer auf der Terrasse aus. Das Feuer griff rasch auf das Wohnzimmer des Reihenhauses über.

Der 39-jährige Bewohner versuchte zusammen mit Nachbarn das Feuer zu löschen und zog sich dabei schwere Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zu.

Erst die hinzukommende Berufsfeuerwehr, sowie die Freiwillige Feuerwehr Delmenhorst bekamen das Feuer unter Kontrolle und konnten verhindern, dass sich der Brand auf die direkt angrenzenden Reihenhäuser ausbreitete.

Der 39-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Braundursachenbestimmung wurden aufgenommen.

