PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Reihenmittelhauses +++ ein Bewohner schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Brand auf der Terrasse eines Reihenmittelhauses in der Hohensteiner Straße ist am Sonntag, 18. Januar 2026, gegen 18:05 Uhr, ein Mann schwer verletzt worden.

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein Tischräucherofen auf dem Terrassentisch in Brand und löste ein Feuer auf der Terrasse aus. Das Feuer griff rasch auf das Wohnzimmer des Reihenhauses über.

Der 39-jährige Bewohner versuchte zusammen mit Nachbarn das Feuer zu löschen und zog sich dabei schwere Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zu.

Erst die hinzukommende Berufsfeuerwehr, sowie die Freiwillige Feuerwehr Delmenhorst bekamen das Feuer unter Kontrolle und konnten verhindern, dass sich der Brand auf die direkt angrenzenden Reihenhäuser ausbreitete.

Der 39-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Braundursachenbestimmung wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 10:06

    POL-DEL: Einbruchdiebstahl in ein Seniorenheim in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Freitag, 16. Januar 2026, 20:30 Uhr, bis Samstag, 17. Januar 2026, 13:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Seniorenheim in der Lahusenstraße in Delmenhorst. Dort brachen sie zudem eine Bürotür auf und entwendeten Bargeld. Personen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 10:04

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 10 jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - Bereits am 16.01.2026 gegen 07:35 Uhr kam es auf der Heemstraße in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10 jähriges Kind leicht verletzt wurde. Der 10 jährige Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Heemstraße unterwegs, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von einem Grundstück auf die Fahrbahn ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 10:01

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Delmenhorst (ots) - Am 17.01.2026 gegen 12:55 Uhr kam es auf der Heemstraße in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall mit ca. 10000 Euro Sachschaden. Ein 36 jähriger Mann aus Wildeshausen war mit seinem Pkw Mercedes auf der Heemstraße in Richtung Ahlhorner Straße unterwegs. Der Mann kam auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort seitlich mit zwei entgegenkommen Pkw. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren