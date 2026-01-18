PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 10 jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am 16.01.2026 gegen 07:35 Uhr kam es auf der Heemstraße in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10 jähriges Kind leicht verletzt wurde.

Der 10 jährige Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Heemstraße unterwegs, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von einem Grundstück auf die Fahrbahn fahren wollte. Der Fahrzeugführer übersah den 10 jährigen und es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Wie später bekannt wurde, wurde der 10 jährige leicht verletzt und das Fahrrad beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel. 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
i.A. Elbrandt, POK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 10:01

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Delmenhorst (ots) - Am 17.01.2026 gegen 12:55 Uhr kam es auf der Heemstraße in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall mit ca. 10000 Euro Sachschaden. Ein 36 jähriger Mann aus Wildeshausen war mit seinem Pkw Mercedes auf der Heemstraße in Richtung Ahlhorner Straße unterwegs. Der Mann kam auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort seitlich mit zwei entgegenkommen Pkw. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren