POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 10 jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt +++ Zeugenaufruf

Bereits am 16.01.2026 gegen 07:35 Uhr kam es auf der Heemstraße in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10 jähriges Kind leicht verletzt wurde.

Der 10 jährige Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Heemstraße unterwegs, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von einem Grundstück auf die Fahrbahn fahren wollte. Der Fahrzeugführer übersah den 10 jährigen und es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Wie später bekannt wurde, wurde der 10 jährige leicht verletzt und das Fahrrad beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel. 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

