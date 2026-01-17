Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham-Einswarden mit verletzter Radfahrerin

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 16. Januar 2026, um 13:15 Uhr, befuhr eine 36-jährige Radfahrerin aus Nordenham den Radweg der Langen Straße in Nordenham-Einswarden in Fahrtrichtung Innenstadt, um auf den Parkplatz eines dortigen Supermarktes einzubiegen.

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen BMW, der den Parkplatz gerade in Richtung Lange Straße verließ. Die Radfahrerin kommt in der Folge der Kollision zu Fall und verletzte sich hierbei leicht.

Der unbekannte Fahrer des BMW verließ die Örtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Radfahrerin wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Gegen den unbekannten Pkw-Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Pkw machen oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter 04731/2694-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell