Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 15. Januar 2026, gegen 8:20 Uhr, kam es in Wildeshausen auf der Goldenstedter Straße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 63-Jähriger aus Wildeshausen erlitt hierdurch leichte Verletzungen.

Der Wildeshauser befuhr die Goldenstedter Straße in seinem VW und musste auf Höhe des Windmühlenweges verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 29-Jährige aus Wildeshausen übersah dies und fuhr aufgrund von Unachtsamkeit auf den haltenden VW auf.

Es kam zur Kollision des Opel und dem VW, wodurch der 63-Jährige leicht verletzt wurde.

Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Gegen die junge Frau wurden ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell