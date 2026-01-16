Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Delmenhorst (ots)
Am Donnerstag, 15. Januar 2026, gegen 8:20 Uhr, kam es in Wildeshausen auf der Goldenstedter Straße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 63-Jähriger aus Wildeshausen erlitt hierdurch leichte Verletzungen.
Der Wildeshauser befuhr die Goldenstedter Straße in seinem VW und musste auf Höhe des Windmühlenweges verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 29-Jährige aus Wildeshausen übersah dies und fuhr aufgrund von Unachtsamkeit auf den haltenden VW auf.
Es kam zur Kollision des Opel und dem VW, wodurch der 63-Jährige leicht verletzt wurde.
Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.
Gegen die junge Frau wurden ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
