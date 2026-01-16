Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeugen nach Unfall auf der Autobahn 28 in Delmenhorst gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 16. Januar 2026, gegen 07:05 Uhr, sind auf der Autobahn 28 in Delmenhorst zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zur Unfallzeit war ein 49-jähriger Mann aus Bösel mit einem Kleintransporter auf der Autobahn 28 in Richtung Bremen unterwegs.

Zwischen den Anschlussstellen Deichhorst und Adelheide bremste der Fahrer eines vorausfahrenden Kleinwagens abrupt ab, worauf der 49-Jährige nicht rechtzeitig reagieren konnte. Durch den Zusammenstoß mit dem Heck des Kleinwagens entstanden am Transporter Schäden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

Der 49-Jährige blieb unverletzt.

Der Fahrer des Kleinwagens setzte die Fahrt nach dem Zusammenstoß in Richtung Bremen fort und entfernte sich vom Unfallort.

Wer Angaben zum Unfallhergang, zum Kleinwagen oder zu dessen Insassen machen kann, wird gebeten, unter 04435/9316-0 Kontakt mit der Autobahnpolizei Ahlhorn aufzunehmen.

