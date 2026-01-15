Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Raub auf Kiosk in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen raubten am Mittwoch, 14. Januar 2026, gegen 19:55 Uhr, einen Kiosk im Kiebitzring in Brake aus.

Eine 57-jährige Mitarbeiterin des Kioskes sortierte die Tageseinnahmen und war im Begriff den Kiosk zu schließen, als zwei maskierte Personen den Kiosk betraten und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld forderten.

Die Mitarbeiterin des Kioskes setzte sich zur Wehr, indem sie die Herausgabe des Geldes verweigerte.

Ein Täter griff schließlich nach dem Bargeld und beide flüchteten in grobe Richtung des Seniorenheimes. Eine Fahndung nach den Flüchtigen führte nicht zum Antreffen der Personen.

Daher bittet die Polizei Brake um Mithilfe und sucht Zeugen, die Hinweise geben oder andere sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden.

Die beiden Maskierten werden wie folgt beschrieben:

1. Täter:

-circa 1,78m groß

-männlich

-komplett schwarz gekleidet

-Sturmhaube

2. Täter:

-auffallend klein, circa 1,40m groß

-Geschlecht unbekannt

-komplett schwarz gekleidet

-Sturmhaube

Es konnten mehrere hundert Euro erbeutet werden. Die Kiosk-Mitarbeiterin blieb unverletzt.

