POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr +++ Zwei Personen leicht verletzt +++ Hoher Sachschaden +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr sind am Donnerstag, 15. Januar 2026, gegen 12:00 Uhr, zwei Männer leicht verletzt worden. An ihren Autos entstanden hohe Schäden.

Da die beiden Männer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben, sucht die Autobahnpolizei nach Zeugen.

Zur Unfallzeit war ein 56-jähriger Mann aus Stuhr mit einem Opel auf dem linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Kurz hinter dem Dreieck Stuhr fuhr ein 25-jähriger Delmenhorster unter Nutzung des mittleren Fahrstreifens am Opel vorbei. Dabei kam es zur seitlichen Berührung zwischen seinem Hyundai und dem Opel des 56-Jährigen. Der Delmenhorster kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit den mittleren Schutzplanken und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem mittleren Fahrstreifen stehen. Der 56-Jährige brachte seinen Opel auf dem Seitenstreife zum Stillstand.

Beide Männer klagten im Anschluss über Schmerzen, mussten vor Ort aber nicht medizinisch behandelt werden. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit.

Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 33.000 Euro.

Die Unfallstelle konnte nach dem Zusammenstoß lediglich über den linken Fahrstreifen passiert werden. Nach der Reinigung der Fahrbahn konnten die gesperrten Fahrstreifen gegen 15:00 Uhr wieder freigegeben werden.

Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

