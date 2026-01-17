PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl auf einem Wertstoffhof in Lemwerder +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 15. Januar 2026, 16:40 Uhr, bis Freitag, 16. Januar 2026, 07:20 Uhr gelangten Unbekannte über einen Zaun auf das Gelände eines Wertstoffhofes in der Straße "Am Leuchtturm" in Lemwerder.

Dort brachen sie ein Fenster zu dem Bürogebäude auf und entwendeten Bargeld.

Personen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Brake unter 04401/935-0 zu melden

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

