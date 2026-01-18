PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am 17.01.2026 gegen 12:55 Uhr kam es auf der Heemstraße in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall mit ca. 10000 Euro Sachschaden.

Ein 36 jähriger Mann aus Wildeshausen war mit seinem Pkw Mercedes auf der Heemstraße in Richtung Ahlhorner Straße unterwegs. Der Mann kam auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort seitlich mit zwei entgegenkommen Pkw. Die Fahrzeugführer der entgegenkommenden Fahrzeuge, ein 61 jähriger Mann aus Wildeshausen, sowie ein 43 jähriger Mann aus dem Landkreis Vechta, blieben unverletzt. An den Pkw entstand Sachschaden. Der 36 jährige Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Er wurde jedoch von einem der anderen Unfallbeteiligten verfolgt, sodass er an der Ahlhorner Straße von der Polizei kontrolliert werden konnte.

Bei der Kontrolle wurde durch die eingesetzten Beamten eine alkoholische Beeinflussung bei dem 36 jährigen Fahrzeugführer festgestellt. Ein Alcotest ergab einen Atemalkoholwert von 1,93 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes eingezogen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
i.A. Elbrandt, POK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

