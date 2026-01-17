Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG Versuchtes Tötungsdelikt in Hude +++ Haftbefehl erlassen

Delmenhorst (ots)

Der 40-jährige vorläufig Festgenommene wurde am Samstag, 17. Januar 2026, einer Haftrichterin vorgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ diese einen Haftbefehl.

+++ Ursprüngliche Pressemitteilung +++

Landkreis Oldenburg: Versuchtes Tötungsdelikt in Hude +++ eine Person lebensgefährlich verletzt

Am Freitag, 16. Januar 2026, gegen 09:40 Uhr, eskalierte ein Streit zwischen zwei Personen in einer Unterkunft für Geflüchtete an der Nordenholzer Straße in Hude, bei welchem ein 66-jähriger Mann lebensgefährliche Verletzungen davontrug.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es in der Unterkunft zwischen zwei Landsmännern zunächst zu einem verbalen Streit. Im Verlauf eskalierte die Auseinandersetzung, woraufhin ein 40-jähriger Mann ein Messer griff und damit mehrmals auf den 66-jährigen Mann einstach.

Zeugen kamen dem 66-Jährigen zu Hilfe, worauf der Täter von ihm abließ.

Der Angegriffene erlitt schwerste Verletzungen, die von hinzugezogenen Rettungskräften als lebensbedrohlich eingeschätzt wurden. Der 66-Jährige wurde umgehend medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete die Entnahme einer Blutprobe bei dem 40-jährigen an. Derzeit wird geprüft, ob ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt werden kann. In diesem Fall wird der vorläufig festgenommene Mann am Samstag, 17. Januar 2026 einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen wegen des versuchten Totschlages aufgenommen.

