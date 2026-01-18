PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Einbruchdiebstahl in ein Seniorenheim in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 16. Januar 2026, 20:30 Uhr, bis Samstag, 17. Januar 2026, 13:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Seniorenheim in der Lahusenstraße in Delmenhorst. Dort brachen sie zudem eine Bürotür auf und entwendeten Bargeld.

Personen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Delmenhorst unter 04221/1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
i.A. Elbrandt, POK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

