Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruchdiebstahl in ein Seniorenheim in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 16. Januar 2026, 20:30 Uhr, bis Samstag, 17. Januar 2026, 13:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Seniorenheim in der Lahusenstraße in Delmenhorst. Dort brachen sie zudem eine Bürotür auf und entwendeten Bargeld.

Personen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Delmenhorst unter 04221/1559-0 zu melden.

