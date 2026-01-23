Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Fahrer eines Audi befuhr in der zurückliegenden Nacht die Ilmenauer Straße in Richtung Friedhof. Dabei kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte anschließend unter anderem mit Bäumen und Buschwerk und kam anschließend frontal an einem Baum zum Stehen. Der bis dahin unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte ein 58-Jähriger als Fahrer des Audi bekannt gemacht werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde ein Atemalkoholtest bei dem Mann durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 2,4 Promille. Der 58-Jährige, der trotz des Verkehrsunfalles unverletzt blieb, wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Der am Audi entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell