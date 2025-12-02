Feuerwehr Bochum

FW-BO: Schwerer Wohnungsbrand in Bochum-Hofstede - eine Person schwer verletzt

Bochum (ots)

Am Dienstagmittag kam es in Bochum-Hofstede zu einem schweren Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Blackstraße. Bei dem Einsatz wurde eine Person schwer verletzt.

Um 14:40 Uhr ging der Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein. Laut dem Anrufer befand sich noch eine Person in der Brandwohnung. Die Leitstelle alarmierte daraufhin umgehend zwei Löschzüge sowie Einheiten des Rettungsdienstes zur Einsatzadresse.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen Flammen und dichter Rauch aus Fenstern der Dachgeschosswohnung eines zweieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhauses. Eine schwerverletzte Person aus der Brandwohnung hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits bis in den Bereich der Hauseingangstür gerettet. Sie wurde sofort vom Rettungsdienst übernommen und durch einen Notarzt versorgt. Mit einer schweren Rauchvergiftung wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Alle weiteren Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig und unverletzt in Sicherheit bringen. Auch sie wurden vom Rettungsdienst betreut. Der Brand wurde über zwei Drehleitern sowie einen Trupp im Innenangriff schnell unter Kontrolle gebracht. Die Dachgeschosswohnung wurde vollständig zerstört. Um sämtliche Brandnester zu löschen, mussten Teile der Dachkonstruktion entfernt werden. Daher zogen sich die Nachlöscharbeiten über mehrere Stunden hin. Das Gebäude wurde durch die Stadtwerke stromlos geschaltet und ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Sämtliche Bewohner konnten eigenständig bei Freunden oder Verwandten unterkommen.

Die Feuerwehr Bochum war mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort. Die Berufsfeuerwehr wurde dabei durch die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

